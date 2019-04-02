В подвале одного из домов подмосковного города Видное образовалось целое озеро нечистот.

В подвале невозможно находиться – стоит отвратительный запах, от которого начинает кружиться голова. Жильцы рассказывают, что бедствие длится уже три месяца.Коммунальщики после жалоб приходили и откачивали нечистоты, но озеро снова занимало свое место.В управляющей компании корреспондентам канала "360" заявили, что виной всему грунтовые воды: дескать, идет таяние, и подвал ниже уровня земли.Однако выяснилось, что вода в подвал вытекает из старой трубы теплотрассы, которую обрезали, но не заглушили. Коммунальщики уже пообещали связаться с руководством теплосетей, а жильцы пока по-прежнему живут над смердящим озером.