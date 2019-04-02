Юристы помогли хоккеисту Александру Фролову одержать победу в суде Нижнего Новгорода. Фемида рассматривала дело, в котором фигурировало имя его бывшей гражданской супруги Юлии Началовой.

Юристы помогли хоккеисту Александру Фролову одержать победув суде Нижнего Новгорода. Фемида рассматривала дело, в котором фигурировало имяего бывшей гражданской супруги Юлии Началовой.Адвокаты спортсмена добились в высшей инстанции отмененыпостановления Нижегородского областного суда – о проведении экспертизы распискии подсудности. Более того, судье Чайко А.А., который рассматривал иск в первойинстанции, вынесли частное определение за грубое нарушение закона.Адвокат Фролова – Антон Малинин отметил, что сегодня, 2апреля, решился вопрос с экспертизой расписки, в которой Юлия Началоваподтверждает получение от Александра Фролова 20 миллионов за долю в еемосковской квартире. Теперь документ будут исследовать проверенные специалисты.Ранее эта ключевая для дела бумага была отдана для исследования людям ссомнительной квалификацией. Об этом сообщает .Напомним, более месяца назад в СМИ появилась информация о том, что АлександрФролов пытается получить долю в роскошной столичнойквартире Юлии Началовой, за которую та уже получила деньги. Уже после смерти певицы сообщалось,что этот огромный долг повесят на несовершеннолетнюю дочь Юлии Веру.Меж тем сам Александр Фролов в недавнем интервьюкорреспонденту "Пусть говорят" заявил, что у него нет претензий к певице и ееродственникам. Все финансовые вопросы он урегулировал еще при жизни Началовой,в суд на нее он не подавал.По словам хоккеиста, он сам стал ответчиком. Некая организацияООО "Весенние инвестиции" подала иск с требованием взыскать с негопочти 26 миллионов рублей. Представители компании заявляли, что что выкупилиего долг у за 15 миллионов."Весенние инвестиции" требовалипроведения заседания в Нижнем Новгороде. Там же они собирались устанавливатьподлинность расписки . Примечательно, что рассмотрением исказанимался знакомый Вячеслава Кудри – последнего бойфренда певицы, Чайко А.А.