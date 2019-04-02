Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами. Соответствующий проект обнародован на Федеральном портале нормативных правовых актов.Новые главы будут касаться экологического налога, утилизационного сбора, сбора с пользователей автодорог, налога с операторов связи и гостиничного сбора, передает РИА Новости.Нововведение – это исполнение давнего обещания ведомства кодифицировать основные неналоговые платежи, действующие в стране. Законопроект готовился более года.