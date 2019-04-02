Уже в этом году в России может появиться первая в мире вакцина против аллергии на кошек. Ее разрабатывают в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова совместно с Венским медицинским университетом. Исследования показывают, что аллергия на кошек есть у 50 процентов детей.

Уже в этом году в России может появиться первая в мире вакцина против аллергии на кошек. Ее разработкой занимаются в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова совместно с Венским медицинским университетом.Ректор МГМУ академик РАН Петр Глыбочко сказал, что разработка "активно движется", и уже есть положительные результаты.Для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории в России и Австрии, передает "Интерфакс".Ранее обнародованные международные исследования показали, что в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50 процентов детей. Из-за нее у ребенка может развиваться крайне опасная симптоматика — вплоть да астмы и даже летального исхода.Ожидается, что эта вакцина даст иммунитет ко всем аллергенам.