В минувшее воскресенье Чунцинский марафон, проводящийся в Китае, собрал 30 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Проведению соревнования, носящего золотой статус по классификации международной атлетической федерации, помешал вертолет телевизионной компании, раскидавший легкие ограждения потоками воздуха. Очевидцы сняли инцидент на видео.

В минувшее воскресенье Чунцинский марафон, проводящийся в Китае, собрал 30 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Проведению соревнования, носящего золотой статус по классификации международной атлетической федерации, помешал вертолет телевизионной компании.Инцидент произошел 31 марта в китайском городе Чунцин: журналисты из телевизионной компании настолько увлеклись съемками марафона, что их вертолет снизился на критическую высоту.Мощные потоки воздуха, создаваемые вертолетом, раскидали ограждения, превратив испытание на выносливость в бег с препятствиями. Сообщается, что один из спортсменов получил ушиб ноги и подал официальную жалобу организаторам марафона.Информация о других пострадавших не поступала.