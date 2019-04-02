Теплая погода до +15 градусов придет в Москву во второй половине апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На этой неделе в Москве будет около 8 градусов тепла.

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на этой неделе в Москве температура воздуха будет около нормы — примерно -1-3 градуса ночью и 6-8 градусов выше нуля днем. До четверга будет солнечно, а в пятницу возможны небольшие осадки.Во второй половине месяца начнет теплеть, и температура воздуха достигнет плюс 15 градусов.По словам Вильфанда, на Европейской части России в апреле ожидаются нормальные температура и количество осадков. При этом в Коми, Западной Сибири, Красноярском крае Якутии температура будет выше нормы.