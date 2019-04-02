Международные платежные системы Visa и MasterCard обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты (NFC), передает РБК со ссылкой на источники. Эти карты могут быть на 50–100% дороже обычных в производстве

Международные платежные системы Visa и MasterCard обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты (NFC), передает РБК со ссылкой на источники. Эти карты могут быть на 50–100% дороже обычных в производстве.Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, MasterCard — с 12 апреля 2021 года. Кредитные организации уже получили соответствующие сообщения. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке Русский стандарт подтвердили, что знакомы с предписаниями.В MasterCard подтвердили введение требования выпускать карты с функцией бесконтактной оплаты через два года. Visa не ответила на запрос издания. Платежная система Мир не планирует вводить требование для своих карт. ЦБ не требует выпускать бесконтактные карты.Заготовка бесконтактной карты стоит банку в полтора-два раза дороже заготовки обычной карты, рассказал руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. В ВТБ подтвердили, что выпуск таких карт дороже примерно на 50%. При крупных тиражах разница в цене очень мала, уточнил директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.