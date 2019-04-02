Международная платежная система Visa установила для российских банков новое требование - выпускать карты только с бесконтактным способом оплаты.

Международная платежная система Visa установила для российских банков новое требование — выпускать карты только с бесконтактным способом оплаты.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, данный шаг должен способствовать дальнейшему распространению электронных платежей и развитию новых современных платежных продуктов и сервисов.По данным издания РБК, аналогичные требования в ближайшее время введет и платежная система Mastercard. Нововведения могут вступить в силу уже в середине апреля.В 2018 году количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России выросло более чем на 200%. Страна вошла в тройку лидеров по количеству бесконтактных платежей.Ранее Visa объявила, что с 13 апреля увеличивает предельную сумму покупок, которую можно оплатить бесконтактно и без введения ПИН-кода, до 3 тысяч рублей (сейчас это 1 тысяча рублей).