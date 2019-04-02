Глава МВД России отметил высокий уровень и доверительный характер двустороннего политического диалога.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с Министром народной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Цой Бу Илем», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России отметил высокий уровень и доверительный характер двустороннего политического диалога, заверил северокорейского коллегу в намерениях продвигать сотрудничество в различных сферах, не затронутых международными санкциями.Владимир Колокольцев констатировал наметившуюся активизацию контактов по линии правоохранительных органов России и КНДР и эффективное взаимодействие, подкрепленное конкретными фактами розыска и выдачи преступников.Стороны высоко оценили итоги 8-го заседания Совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов о временной трудовой деятельности граждан на территории наших государств, в ходе которого были намечены пути дальнейшего сотрудничества.Российский Министр подчеркнул, что МВД России уделяет особое внимание вопросам обеспечения безопасности крупных спортивных соревнований. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года подразделениями ведомства проведена масштабная работа по обеспечению безопасности первенства. Глава ведомства обозначил готовность к обмену делегациями спортивных обществ МВД России и МНБ КНДР.В завершение Владимир Колокольцев предложил Цой Бу Илю развивать межведомственное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.