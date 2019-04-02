Эксперты считают, что пока Face ID - прерогатива высокобюджетных жилых комплексов.

Стало известно, что жилые комплексы в России могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц. Разработкой пилотного проекта занимается концерн "Калашников". На начальных этапах это будут датчики, которые разместят по периметру строящегося жилого комплекса, что позволит избавиться от заборов и сократить количество охранников. В будущем система будет работать на территории построенного ЖК, распознавая лица людей и машины. В Минстрое РФ идею поддерживают. Использование систем биометрии станет востребованной технологией среди девелоперов, считают в министерстве.Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис (ныне врио губернатора Мурманской области) говорил, что система распознавания лиц будет массово внедрена в рамках программы "Умный город" в течение трех лет. Сейчас система в пилотном режиме работает на железнодорожном транспорте и на московских улицах. Так, в столице в этом году планируется развернуть общегородскую систему распознавания лиц для розыска преступников. По данным столичных властей, с помощью уличных камер расследуется порядка 70% правонарушений. Для этого в городе обновляются камеры видеонаблюдения, порядка 40% камер уже заменили.Камеры с функцией распознавания лиц уже работают в метро, банках и ТРЦ. Ростелеком выступал с предложением использования Face ID на транспорте для оплаты проезда. Система узнает человека и списывает с карты за билет. Такой механизм уже используется в других странах, например, в Китае.Однако, чтобы биометрическая система полноценно заработала в российских городах, потребуется не один год - необходимо усовершенствовать сами технологии, создать базы хранения данных и урегулировать все на законодательном уровне.Что касается жилищного строительства, то пока камеры распознавания лиц в новостройках – это единичные случаи. Один из немногих ЖК с системой распознавания – это ЖК "Лица". Интеллектуальная система здесь сама узнает хозяина квартиры, впускает на территорию, а лифт поднимает на нужный этаж. Также в некоторых элитных проектах нередко можно встретить системы с доступом по отпечатку пальца – скорее всего, в будущем они будут или заменены, или дополнены системами распознавания лиц или сетчатки глаза.Если говорить просто о камерах видеонаблюдения, то они сегодня применяются во всех новостройках класса бизнес и выше, а также выборочно в комфорт-классе. Например, жильцы решают установить камеры, но отказаться от консьержа, рассказывает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой", председатель экспертного совета по инновациям в недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Ирина Доброхотова."Однако большинство таких видеокамер не оснащены системами распознавания лиц, они применяются для наблюдения за текущей обстановкой в разных точках жилого комплекса, особенно если ЖК достаточно масштабный", - отмечает она.Пока Face ID интересны девелоперам, которые занимаются дорогими проектами, так как покупатели высокобюджетной недвижимости ставят вопросы безопасности во главу угла. Кроме того, элитные проекты предполагают сравнительно небольшой объем застройки и количество квартир, несопоставимое с массовым сегментом, соответственно, и затраты на оборудование всех МОП такими камерами будут меньше, добавляет эксперт.Сейчас система внедрения биометрической системы распознавания лиц в жилых комплексах не особо актуальна для застройщиков массового сегмента жилья, соглашается директор департамента информационных технологий ГК "Гранель" Сергей Никитин."Причина - в удорожании себестоимости строительства, а в массовом сегменте ценовая доступность жилья выходит на первый план. По нашим расчетам, стоимость установки и настройки такой системы может составить в среднем от 1 до 3% от стоимости квартиры в зависимости от опциональности системы", - говорит Сергей Никитин. Более того, психологически большинство наших покупателей хотят сохранить приватность и личное пространство хотя бы у себя дома.Например, при стоимости квартиры в 5 млн рублей, за Face ID придется доплатить 150 тыс рублей.Директор по маркетингу компании Талан Наталья Гарифуллина напротив считает, что использование элементов "умного дома" (в том числе, систем видеонаблюдения и распознавания лиц) становится трендом на рынке недвижимости. Доля внедрения подобных решений уже составляет порядка 6% от всех строящихся домов в городах-миллионниках сегмента комфорт-класса и до 70% в бизнес-классе. Сама компания планирует в апреле пилотно запустить систему распознавания лиц в одном из Ижевских проектов."По итогам может быть принято решение, что бесключевой доступ будет внедрен в новых проектах компании. По нашим оценкам, это решение практически не скажется на стоимости жилья, его цена составит не более 100 рублей за кв м жилья", - отмечает Наталья Гарифуллина.Сам процент распознавания лиц в современных системах достаточно высок и составляет 96-98%. Однако, проблемы использования Face ID могут возникнуть при доступе в здание или квартиру в случае сбоя. Кроме этого, сама система требует больших объемов данных и платы за хранение и обслуживание серверов, которых пока нет.С одной стороны, может возникнуть непонимание со стороны самих покупателей квартир, так как должна быть обеспечена полная сохранность этих видеоданных, чтобы была исключена их незаконная утечка. С другой стороны, уже целые города собираются оснащать системами распознавания лиц, в том числе использовать эти инновации даже для дистанционной оплаты проезда в общественном транспорте, отмечает Ирина Доброхотова. По ее мнению, внедрение систем Face ID не избавит от необходимости использовать все те же магнитные ключи, домофоны, чтобы у владельцев квартир был надежный резервный способ попасть домой.Новые технологии сейчас активно входят в наш обиход: смартфон определяет владельца по взгляду, часть функций в автомобиле управляются голосом и так далее, это просто удобно. Нет ничего плохого в том, чтобы в жилых комплексах использовалось распознавание лиц: как минимум, это удобно, если заняты руки – а дверь открывается автоматически, говорит руководитель консалтинговой и брокерской компании "ТОП Идея" Олег Ступеньков. Однако, по мнению эксперта, сами по себе инновации не устроят покупателя, они должны действовать в комплексе с другими характеристиками – локация, цена, планировка.В ГК "Гранель" считают, что подобные решения могут быть востребованы в проектах высокого ценового сегмента. Однако, с поправкой на то, что свое согласие на внедрение системы и использования персональных данных дадут не только жильцы, но и их гости, отмечает директор департамента информационных технологий.Внедрение подобных систем – вопрос времени, уверены в компании Талан. Крупные телекоммуникационные компании и банки уже работают над сбором биометрических данных, чтобы упростить идентификацию клиентов и для решения других задач. Системы распознавания лиц с современными камерами и программным обеспечением, безусловно, смогут повысить уровень безопасности.