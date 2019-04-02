Прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации

Прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организацииПерерасчет платы за отопление и горячую воду во Владимире проведен по представлению городской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура провела проверку публикаций СМИ о плате за тепло в январе 2019 года. Установлено, что плата за отопление и горячую воду в ряде домов рассчитывалась по тарифу, утвержденному с 1 января по 30 июня. При этом расчеты тепловой энергии включали объем, потребленный в декабре прошлого года. По данным прокуратуры, в это время нужно было рассчитывать плату по тарифу в меньшем размере.Установлено, что подобный расчет платы за отопление был применен к 537 многоквартирным домам. Еще 1288 домам неверно рассчитали плату за горячую воду. Сумма перерасчета за тепло превысила 1 млн рублей, за горячее водоснабжение — более 500 тысяч рублей.