Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов двух стран. Председатель нижней палаты отметил, что перед Москвой и Минском стоят важные задачи в рамках развития Союзного государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов двух стран. Председатель нижней палаты отметил, что перед Москвой и Минском стоят важные задачи в рамках развития Союзного государства.День единения символизирует многовековую дружбу народовРоссии и Белоруссии, общую историю и культуру, отметил Володин. "Этофундамент развития союзной интеграции, укрепления политического,военно-стратегического, социально-экономического взаимодействия", – сказалспикер.По его словам, Договор о создании Союзного государства,подписанный 20 лет назад, стал основой для союзного строительства и ядромевразийской интеграции. Вместе с тем председатель нижней палаты отметил, чтоПарламентскому Собранию Союза Беларуси и России предстоит много работы посближению законодательства двух стран и повышению эффективности совместныхпроектов.Володин подчеркнул, что укрепление сотрудничества Москвы и Минскаотвечает интересам братских народов. "Желаю мира, счастья и добра!" -заключил он.День единения отмечается ежегодно в честь подписания 2апреля 1996 года Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии. В этотдень в обеих странах пройдут праздничные мероприятия.Минск посетит зампред Госдумы Ольга Тимофеева. Она приметучастие в торжествах в столице братской республики и зачитает приветствиепрезидента России Владимира Путина и спикера Вячеслава Володина. Напомним, председатель Госдумы также возглавляет Парламентское собрание Союза Беларуси иРоссии.