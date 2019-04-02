Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов двух стран. Председатель нижней палаты отметил, что перед Москвой и Минском стоят важные задачи в рамках развития Союзного государства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов двух стран. Председатель нижней палаты отметил, что перед Москвой и Минском стоят важные задачи в рамках развития Союзного государства.
День единения символизирует многовековую дружбу народов
России и Белоруссии, общую историю и культуру, отметил Володин. "Это
фундамент развития союзной интеграции, укрепления политического,
военно-стратегического, социально-экономического взаимодействия", – сказал
спикер.
По его словам, Договор о создании Союзного государства,
подписанный 20 лет назад, стал основой для союзного строительства и ядром
евразийской интеграции. Вместе с тем председатель нижней палаты отметил, что
Парламентскому Собранию Союза Беларуси и России предстоит много работы по
сближению законодательства двух стран и повышению эффективности совместных
проектов.
Володин подчеркнул, что укрепление сотрудничества Москвы и Минска
отвечает интересам братских народов. "Желаю мира, счастья и добра!" -
заключил он.
День единения отмечается ежегодно в честь подписания 2
апреля 1996 года Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии. В этот
день в обеих странах пройдут праздничные мероприятия.
Минск посетит зампред Госдумы Ольга Тимофеева. Она примет
участие в торжествах в столице братской республики и зачитает приветствие
президента России Владимира Путина и спикера Вячеслава Володина. Напомним, председатель Госдумы также возглавляет Парламентское собрание Союза Беларуси и
России.