Эстрадная исполнительница поздравила Владимира Зеленского с лидерством в первом туре голосования на выборах президента Украины. Наташа Королева связала его успех с удачным именем.

Эстрадная исполнительница поздравила Владимира Зеленского с лидерством в первом туре голосования на выборах президента Украины. Наташа Королева связала его успех с удачным именем.Певица обрадовалась, когда узнала, что лидером гонки стал шоумен. Она подчеркнула, что все люди по имени Владимир обладают незаурядными способностями."Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует", – отметила Наташа Королева. Артистка добавила, что пока это первый тур, и руководителю партии "Слуга народа" предстоит серьезная борьба за пост, передает .Ранее исполнительница сообщила, что ей запретили въезд в страну из-за песни "Маленькая страна". Украинские власти заявили, что композиция призывает к экстремистской деятельности. "Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Поэтому меня категорически нельзя пускать", – поделилась в эфире канала НТВ.Напомним, что выборы президента Украины прошли в минувшее воскресенье, 31 марта. Никто из кандидатов не смог набрать достаточное количество голосов для победы, и поэтому участникам гонки предстоит сразиться во втором туре, который пройдет 21 марта.В голосовании лидирует шоумен Владимир Зеленский. Актера поддержали 30,40% избирателей. На втором месте оказался действующий глава страны Петр Порошенко. За него проголосовали 15,94% граждан Украины. За ним следует Юлия Тимошенко, набравшая 13,39% голосов.