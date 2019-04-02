02.04.2019

2019-04-02 15:55:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (11(9660) от 02 апреля 2019 года).

НАУКА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

На Петровке, 38 с докладом «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» выступили сотрудники кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: её заведующий — доктор экономических наук, профессор Руслан Абрамов и кандидат экономических наук, доцент Максим Соколов. Читайте на странице 2.



ОПЫТ НЕ УХОДИТ В ЗАПАС

Состоялось занятие в школе оперативного мастерства (ШОМ) сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве. Эта школа была организована сорок лет назад по инициативе генерал-майора милиции Олега Ёркина, возглавлявшего Московский уголовный розыск с 1976 по 1983 год. Продолжение на странице 2.



МОСКВА СДЕЛАЛА ВЫБОР

Выбран победитель московского этапа конкурса профессионального мастерства среди сотрудников по организации и осуществлению административного надзора территориальных органов МВД России. Читайте на странице 3.



ПУТЬ, ПРЕВЫСИВШИЙ СТОЛЕТИЕ

В марте исполнилось 102 года ветерану органов внутренних дел Марии Алексеевне Семенцовой. Мария Семенцова пришла на службу в милицию в 1939 году. Сначала была паспортисткой, а в годы войны — начальником военно-учётного стола. Подробности читайте на странице 3.



НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Завершается оформление и подготовка к открытию ведомственного музея в здании Управления внутренних дел по Западному административному округу. Продолжение на странице 3.



ГЛАВНОЕ, НА ПОТОМ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ

Говорят, что случайность — это часто результат закономерности, о которой просто раньше не всем было известно. Судя по всему, это утверждение применимо и на сей раз: по итогам 2018 года лучшим отделением дознания в столице стало отделение дознания ОМВД России по району Бутырский УВД по СВАО. Читайте на странице 4.



ПЕРЕКРЁСТОК ПОД КОНТРОЛЕМ

Одним из самых опасных перекрёстков в Центральном административном округе признано пересечение Трубной площади и Цветного бульвара. Здесь постоянно дежурит экипаж дорожно-патрульной службы. В очередной рейд с полицейскими отправился корреспондент газеты «Петровка, 38». Подробности читайте на странице 4.



РАЗГОВОРЫ НА РАВНЫХ

Стали доброй традицией встречи сотрудников УВД по Центральному административному округу с коллективом учителей и учащихся школы № 480 им. В.В. Талалихина. Читайте на странице 5.



ВАМ ПИСЬМО!

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве вместе с учениками школы № 2045 г. Зеленограда провели акцию «Письмо водителю». Читайте на странице 5.



ЧТОБЫ ШАЛОСТЬ ПРОБЛЕМОЙ НЕ СТАЛА

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ясенево совместно с представителем общественной организации «Офицеры России» провели беседы со школьниками района. Подробности читайте на странице 5.



НЕ ТЕРЯЯ КОНТРОЛЯ НАД СОБОЙ

Старший инспектор ОДН ОМВД России по району Измайлово лейтенант полиции Екатерина Павлинич провела лекцию на тему «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» в школе № 444. Читайте на странице 5.



ОБЪЯСНИТЕ, КАК НАДО!

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО совместно с общественным советом при УВД и детской городской поликлиникой № 94 провели акцию «Мы вместе за безопасность дорожного движения» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Читайте на странице 5.



ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!

В Зале славы музея Победы на Поклонной горе воспитанники первого кадетского класса школы № 1432 Западного административного округа торжественно приняли клятву кадета. Читайте на странице 5.



НАС ОСТАЛОСЬ ТАК МАЛО

–Я согласился на эту встречу только с одной целью — вспомнить и отдать дань уважения работникам следственного управления, своим коллегам, многие из которых сейчас, к сожалению, ушли из жизни, а оставшиеся забыты, — так начал своё интервью полковник милиции Генрих ГЕНЗЕЛЬ. Читайте на страницах 6-7.



УШЁЛ В СПОРТ

Служба в полиции всегда достаточно напряжённая: усиления в праздники, ежедневные преступления и происшествия, которые необходимо зарегистрировать и раскрыть. Человек находится в постоянном водовороте событий. Поэтому вдвойне интересно, как меняется жизнь полицейского, который уходит в отставку. Подробности читайте на странице 7.



«КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ»

6 апреля текущего года органам предварительного следствия МВД России исполняется 56 лет. В преддверии профессионального праздника корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с заместителем начальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы — начальником Следственного управления полковником юстиции Павлом КАБАНОВЫМ, кандидатом юридических наук. Продолжение на странице 8.



«Я СЛУЖУ РОССИИ!»

Состоялись мероприятия, посвящённые памяти Героя России, полковника внутренней службы Евгения Чернышёва. Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по г. Москве погиб, спасая людей от огня, 20 марта 2010 года. Читайте на странице 9.



К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ

Экспозиция работ ведущих художников и скульпторов России, посвящённая 100-летию образования органов внутренних дел на транспорте, разместилась в Социально-культурном центре УТ МВД России по ЦФО. Подробности читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



УЭБИПК ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ

В Российской Федерации коррупция рассматривается как серьёзная угроза поступательному социально-экономическому развитию, оказывающая в разной степени негативное влияние на все сферы общественной жизни. Продолжение на странице 11.



ВСЁ СВОЁ НОШУ С СОБОЙ

Недавно сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарёво-Никулино г. Москвы задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в грабеже. Подробности читайте на странице 11.



КАК НЕ ПУТАТЬ СВОИХ БАРАНОВ

Я — работающий пенсионер. Мой коллега по работе — тоже. Разумеется, нас обоих живо интересуют любые изменения в пенсионных начислениях. Да и вообще, любые новости в сфере пенсионного законодательства. Продолжение на странице 11.



ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В Большом зале Дома кино состоялось празднование 70-летия режиссёра, сценариста, продюсера, создателя и художественного руководителя знаменитого детского киножурнала «Ералаш» Бориса ГРАЧЕВСКОГО. Читайте на странице 12.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Читайте на странице 13.



«ШАЙКА ОБНАГЛЕЛА ДО НЕВЕРОЯТНОСТИ…»

В дореволюционной российской прессе начала XX века занимал свою специфическую информационную нишу небезызвестный еженедельный научно-популярный иллюстрированный журнал «Вестник полиции», выходивший в свет с декабря 1907 по февраль 1917 года в столице Российской империи — городе Санкт-Петербурге. Продолжение на странице 14.



АВГУСТЕЙШАЯ СВАДЬБА ИМПЕРАТОРА

В северной части города неподалёку от усадьбы Останкино расположена Хованская улица. Своё название она получила в 1922 году, заменив прежнее, дореволюционное — Александровская. Читайте на странице 14.



Я — КОММУНИКАТОР!

17 марта ушёл из жизни уникальный человек и большой друг нашей редакции — Валерий Борисович Сенкевич. Меня с ним судьба свела в тот отрезок времени, когда я только начал осваивать московские просторы, приехав из Тюмени. Общность интересов (фото и путешествия) привела в итоге к совместным мероприятиям. Подробности читайте на странице 15.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОЛИМПИЗМА

В начале апреля 1896 года в Афинах были открыты 1 Олимпийские игры. Отреставрированный древний мраморный стадион не мог вместить всех, кто желал присутствовать при этом историческом событии. Но были ли эти игры действительно первыми? Конечно, нет. Читайте на странице 16.



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