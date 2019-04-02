Актриса поздравила близкого человека юбилеем. Кристина Асмус рассказала, как ее отец отметил 60-летие.

Актриса поздравила близкого человека юбилеем. Кристина Асмусрассказала, как ее отец отметил 60-летие.В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеровпост, сопроводив его свежим фото. На снимке она запечатлена с любимым папой. КристинаАсмус поведала, что 30 марта Игорь Львович отпраздновал 60-летие.Круглую дату родственник знаменитости отметил на большомконцерте Comedy Club. Прямо со сцены его поздравил зять – юморист ГарикХарламов."Папе аплодировал 7-тысячный Крокус! Мы потом часа 3 этообсуждали))) А вчера была самая теплая встреча нашей большой многодетной имноговнукной семьи))), когда наконец собрались абсолюююотно все (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). – написала артистка.Также знаменитость рассказала, что самые счастливыевоспоминания из детства у нее связаны именно с отцом. Родитель многому научил . По словам звезды, папа выучил ее выдержке, приучил быть преданнойсвоему делу и научил любить."Одно из ярчайших воспоминаний детства – когда папа бралменя на работу в книжный магазин 📚, где я с гордостьюносила звание "младший помощник продавца")))💪🏻 Я считала"гимнастические дни" до заветного воскресенья и орудовала календариками изакладками не хуже лямок и магнезии в зале 🤸🏼‍♂️🤪", – призналась .