Актриса поздравила близкого человека юбилеем. Кристина Асмус
рассказала, как ее отец отметил 60-летие.
Актриса поздравила близкого человека юбилеем. Кристина Асмус
рассказала, как ее отец отметил 60-летие.
В личном Instagram звезда опубликовала внушительных размеров
пост, сопроводив его свежим фото. На снимке она запечатлена с любимым папой. Кристина
Асмус поведала, что 30 марта Игорь Львович отпраздновал 60-летие.
Круглую дату родственник знаменитости отметил на большом
концерте Comedy Club. Прямо со сцены его поздравил зять – юморист Гарик
Харламов.
"Папе аплодировал 7-тысячный Крокус! Мы потом часа 3 это
обсуждали))) А вчера была самая теплая встреча нашей большой многодетной и
многовнукной семьи))), когда наконец собрались абсолюююотно все (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). – написала артистка.
Также знаменитость рассказала, что самые счастливые
воспоминания из детства у нее связаны именно с отцом. Родитель многому научил . По словам звезды, папа выучил ее выдержке, приучил быть преданной
своему делу и научил любить.
"Одно из ярчайших воспоминаний детства – когда папа брал
меня на работу в книжный магазин 📚, где я с гордостью
носила звание "младший помощник продавца")))💪🏻 Я считала
"гимнастические дни" до заветного воскресенья и орудовала календариками и
закладками не хуже лямок и магнезии в зале 🤸🏼♂️🤪", – призналась .