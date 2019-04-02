Александру Лукашенко удалось выпросить у России очередной кредит. 600 миллионов долларов пойдут на погашение текущего долга Москве.

Александру Лукашенко удалось выпросить у России очереднойкредит. 600 миллионов долларов пойдут на погашение текущего долга Москве.Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, до конца апреляМинск может получить еще и очереднойтранш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионовдолларов. Москва сделала заявление о выделении денег Лукашенко в преддверии Дняединения народов России и Белоруссии.До этого Александр Лукашенко жаловался на то, что экономика Белоруссиипотеряла более трех миллиардов долларов из-за высоких цен на российскиеэнергоносители. Эта проблема, возникшая в результате так называемого налоговогоманевра, стало одним из спорных вопросов для Минска и Москвы.даже грозился, что перестанет защищать Россию на еезападных границах и ставил ультиматумы Путину. Батька договорился до того, чтозаявил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая исходит,в том числе, и от России.Сегодня, 2 апреля отмечается День единения народов России иБелоруссии, он учрежден в честь создания Союзного государства. Создавая его в1996 году Борис Ельцин и Александр строили далеко идущие планы: речьшла о полном объединении стран с введением единой валюты. Недавно эта тема вновьобсуждалась, но дальше разговоров дело не пошло.