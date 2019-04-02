Александру Лукашенко удалось выпросить у России очередной
кредит. 600 миллионов долларов пойдут на погашение текущего долга Москве.
Александру Лукашенко удалось выпросить у России очередной
кредит. 600 миллионов долларов пойдут на погашение текущего долга Москве.
Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, до конца апреля
Минск может получить еще и очередной
транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 миллионов
долларов. Москва сделала заявление о выделении денег Лукашенко в преддверии Дня
единения народов России и Белоруссии.
До этого Александр Лукашенко жаловался на то, что экономика Белоруссии
потеряла более трех миллиардов долларов из-за высоких цен на российские
энергоносители. Эта проблема, возникшая в результате так называемого налогового
маневра, стало одним из спорных вопросов для Минска и Москвы.
даже грозился, что перестанет защищать Россию на ее
западных границах и ставил ультиматумы Путину. Батька договорился до того, что
заявил о какой-то мифической угрозе белорусскому суверенитету, которая исходит,
в том числе, и от России.
Сегодня, 2 апреля отмечается День единения народов России и
Белоруссии, он учрежден в честь создания Союзного государства. Создавая его в
1996 году Борис Ельцин и Александр строили далеко идущие планы: речь
шла о полном объединении стран с введением единой валюты. Недавно эта тема вновь
обсуждалась, но дальше разговоров дело не пошло.