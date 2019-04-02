В Прямом эфире поздравляют молодоженов. 30 марта официально вступили в брак 53-летняя певица Анастасия и 45-летний Юлиан. Для него это первый брак, для Анастасии – восьмой. Пара уже давно живет вместе, но мало кто верил, что дело дойдет до ЗАГСа.

В "Прямом эфире" поздравляют молодоженов. 30 марта официально вступили в брак 53-летняя певица Анастасия и 45-летний Юлиан. Для него это первый брак, для Анастасии – восьмой.Пара уже давно живет вместе, но мало кто верил, что дело дойдет до ЗАГСа.Для того, чтобы отметить это событие, Юлиан и Анастасия арендовали самый дорогой ресторан в центре Москвы с панорамной крышей и видом на Кремль, самый длинный лимузин в столице и самые изысканные деликатесы, а после официального банкета звездная свадьба приехала прямо в студию "Прямого эфира", где жениха и невесту встретили их друзья – коллеги по шоу-бизнесу, и, конечно же, родители жениха – с хлебом и солью.Они признались, что счастливы, ведь долго ждали, когда их сын, наконец, женится.Юлиан всем неверующим в то, что это стало реальностью, продемонстрировал штампы в паспортах, и рассказал, как они с Анастасией чувствовали себя накануне бракосочетания.Как поздравляли новобрачных друзья? Почему невеста на свадьбе была в черном платье? И какой сюрприз зрителям подготовили сами молодожены?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – свадьба Юлиана и Анастасии.