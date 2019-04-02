Не сумевшая пробиться во второй тур Юлия Тимошенко обвинила действующего президента в фальсификации результатов голосования. Лидер Батькивщины назвала выборы фарсом.

Не сумевшая пробиться во второй тур Юлия Тимошенко обвинила действующегопрезидента в фальсификации результатов голосования. Лидер"Батькивщины" назвала выборы фарсом.Порошенко и не собирался проводить честные выборы с равнымиусловиями для всех кандидатов, заявила Тимошенко. "Эти выборы были превращеныв фарс президентом Украины. Что касается его результатов – выборы былисфальсифицированы", – заявила Тимошенко.Оранжевая принцесса также посетовала на то, что ееоднофамилец забрал часть голосов. Никому не известный человек без политическогоопыта Юрий Владимирович Тимошенко был спойлером лидера "Батькивщины"и умудрился набрать чуть более 1% голосов.Тем не менее Юлия заявила, что не будет выводитьлюдей на улицы. Ранее она пугала этим власти, но, смирившись со своимпоражением, передумала устраивать новый Майдан. "Протесты могут расшатать стабильность Украины. Мы не являемсясторонниками такой политики", – сказала Тимошенко.Из этих заявлений экс-премьера ясно, что она не собираетсяагитировать своих сторонников голосовать за двух кандидатов, вышедших во второйтур. Не исключено, что большая часть электората отдаст свои голосаскорее Владимиру Зеленскому, чем Петру Порошенко.Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта.Никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во втором туре21 апреля примут участие действующий президент страны и лидер гонки – актер ВладимирЗеленский.