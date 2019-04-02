Французский защитник мадридского Реала Рафаэль Варан заявил руководству клуба о своем желании покинуть сливочных по окончании нынешнего сезона. 25-летний футболист имеет несколько предложений со стороны других команд.

Французский защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил руководству клуба о своем желании покинуть "сливочных" по окончании нынешнего сезона. 25-летний футболист имеет несколько предложений со стороны других команд.Как сообщает El Chiringuito, несмотря на то что у Варана контракт с "королевским клубом" действует до лета 2020 года, француз попросил руководство "сливочных" отпустить его из команды.Ранее говорилось о желании "Ювентуса" приобрести защитника "Реала". Сумма его трансфера может составить 90 миллионов евро.