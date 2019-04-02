В Москве состоялось предварительное судебное заседание по делу о лишении родительских прав Ирины Гаращенко. Свою пятилетнюю дочь она бросила в квартире, заваленной горами мусора.

В Москве состоялось предварительное судебное заседание по делу о лишении родительских прав Ирины Гаращенко. Свою пятилетнюю дочь она бросила в квартире, заваленной горами мусора.Предварительные слушания по делу о лишении Ирины Гаращенко родительских прав проходят за закрытыми дверями. Понятно почему — речь идет о судьбе несовершеннолетней. Как нам стало известно, вариантов развития событий два — либо лишение родительских прав, либо временное ограничение в правах.Поскольку слушания предварительные, Ирину Гращенко на заседание не привезли. В рамках уголовного дела по обвинению в покушении на жизнь дочери она находится под стражей в следственном изоляторе.Представители органов опеки отказываются от любых комментариев. Вообще, по этому делу информация поступает крайне скупая. Но удалось выяснить, что будет назначена психиатрическая экспертиза. Она определит, вменяема ли Гаращенко.Ее дочь Люба сейчас в центре реабилитации. Она сразу завела друзей и совсем не боится посторонних. Любит рисовать — уверенно держит кисточки. Открытием для сотрудников стало и то, что девочка умеет самостоятельно одеваться."Это видно — девочкой занимались. Потому что многие вещи она делает практически на автомате. Если бы ребенок, скажем, был в какой-то среде неадекватной, это бы проявилось", — говорит Наталья Раховская, педагог-психолог.Главная проблема ребенка — отсутствие речевых навыков. Любе пять, но она произносит лишь отдельные слова. Других серьезных проблем у девочки не нашли."Ребенок плотного телосложения, кушает она активно с аппетитом, но вместе с тем не переедает. Бывали в моей практике случаи, когда было видно, что ребенок не доедал и, у него тогда внешние формы проявления совершенно другие", — рассказала Марина Назаренко, директор центра содействия семейному воспитанию.Тем не менее у следствия много вопросов к матери девочки, Ирине Геращенко. Известно, что дочь она воспитывала одна. В квартире, заваленной мусором, девочку и нашли. Грязную, с отитом и с вросшей в шею резинкой для волос. После того как история оказалась в прессе обнаружилась родная тётя девочки. О существовании племянницы, по её словам, она не знала.Обычно, в подобных случаях, родственники с лёгкостью получают временную опеку. Но не в этот раз. По нашим данным следствие настаивает, чтобы Любу, внезапно объявившимся родственникам не отдавали, так как их роль в этом деле до конца не ясна.