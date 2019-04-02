Ураганный ветер в Непале унес жизни 29 человек, еще 600 ранены. Стихийное бедствие бушевало в центральной части страны: районах Бара и Парса.

Ураганный ветер в Непале унес жизни 29 человека, еще 600 ранены. Стихийное бедствие бушевало в центральной части страны: районах Бара и Парса, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Ветер был настолько сильный, что переворачивал автобусы и грузовики, срывал крыши с домов. На помощь спасателям брошены военные, они помогают разбирать завалы. Сообщается, что в стране дефицит донорской крови, мест в больницах также не хватает. Туристы не пострадали.Ураган начался вечером 31 марта. Сильнейший ветер дул около часа.