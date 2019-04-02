В автомобиле, на котором передвигался обвиняемый, сотрудники полиции обнаружили более пяти граммов героина.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Владимира. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на автодороге «Колокша-Александров-Кольчугино» в январе текущего года. При осмотре машины, на которой фигурант передвигался, сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток, в котором находился героин, массой более 5,5 грамма.По версии следствия, обвиняемый приобрел наркотическое вещество через тайник-закладку для личного потребления.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.