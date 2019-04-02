Звезда ТНТ раскрыла размеры гонораров за свои выступления. Бывший участник Comedy Club Александр Незлобин признался журналисту Юрию Дудю, что стремится к новой цели – нескольким миллионам долларов за один выход.

Звезда ТНТ раскрыла размеры гонораров за свои выступления. Бывшийучастник Comedy Club Александр Незлобин признался журналисту Юрию Дудю, чтостремится к новой цели – нескольким миллионам долларов за один выход.Александр Незлобин уже около года участвует в стендапах всамых известных клубах Америки. Чтобы попасть на сцену, бывшей приходится каждый раз выстаивать очередь примерно из 30 человек. По словамНезлобина, вокруг "открытых микрофонов" в США расцвела целаяиндустрия и заработки здесь соответствующие."Стендап здесь возвели в индустрию. Если тызанимаешься чем-то, то ты, как в спорте, хочешь попасть в высшую лигу. Эточего-то стоит, когда ты выходишь и понимаешь, что ты смешной для аудитории, укоторой другое мышление и другой язык... И здесь есть деньги. Клево было быполучить чек в несколько миллионов долларов за одно выступление", -делится мечтой экс-.Незлобин откровенно рассказал о своих заработках в России. По словам артиста, за один концерт он зарабатывает600-650 тысяч рублей. За корпоративы бывшая звезда ТНТ ставит ценник и в 1,5 миллионарублей. Но, отметил шоумен, в Штатах перед ним открываются совершенно другиевозможности.Незлобин постоянно живет с семьей в Москве, в квартире наПатриарших прудах. А на время своих выступлений в США бывшейприходится снимать номер в хостеле за 120 долларов за ночь. Хостел удобен тем,что расположен в шаговой доступности от трех самых главных клубов в Америке,где делают комедии. Можно жить и в Roosevelt Hotel – но лучше сэкономить и быстреепогасить ипотеку, приводит шутку звезды ТНТ