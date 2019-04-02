Звезда ТНТ раскрыла размеры гонораров за свои выступления. Бывший
участник Comedy Club Александр Незлобин признался журналисту Юрию Дудю, что
стремится к новой цели – нескольким миллионам долларов за один выход.
Звезда ТНТ раскрыла размеры гонораров за свои выступления. Бывший
участник Comedy Club Александр Незлобин признался журналисту Юрию Дудю, что
стремится к новой цели – нескольким миллионам долларов за один выход.
Александр Незлобин уже около года участвует в стендапах в
самых известных клубах Америки. Чтобы попасть на сцену, бывшей приходится каждый раз выстаивать очередь примерно из 30 человек. По словам
Незлобина, вокруг "открытых микрофонов" в США расцвела целая
индустрия и заработки здесь соответствующие.
"Стендап здесь возвели в индустрию. Если ты
занимаешься чем-то, то ты, как в спорте, хочешь попасть в высшую лигу. Это
чего-то стоит, когда ты выходишь и понимаешь, что ты смешной для аудитории, у
которой другое мышление и другой язык... И здесь есть деньги. Клево было бы
получить чек в несколько миллионов долларов за одно выступление", -
делится мечтой экс-.
Незлобин откровенно рассказал о своих заработках в России. По словам артиста, за один концерт он зарабатывает
600-650 тысяч рублей. За корпоративы бывшая звезда ТНТ ставит ценник и в 1,5 миллиона
рублей. Но, отметил шоумен, в Штатах перед ним открываются совершенно другие
возможности.
Незлобин постоянно живет с семьей в Москве, в квартире на
Патриарших прудах. А на время своих выступлений в США бывшей
приходится снимать номер в хостеле за 120 долларов за ночь. Хостел удобен тем,
что расположен в шаговой доступности от трех самых главных клубов в Америке,
где делают комедии. Можно жить и в Roosevelt Hotel – но лучше сэкономить и быстрее
погасить ипотеку, приводит шутку звезды ТНТ