Министерство внутренних дел возбудило свыше тысячи административных дел против граждан, которые нарушают ограничительные меры по коронавирусу.

Министерство внутренних дел возбудило свыше тысячи административных дел против граждан, которые нарушают ограничительные меры по коронавирусу. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-центра МВД.Как уточняется, по состоянию на 1 апреля было составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях. Правоохранители подчеркивают – акцент делается на розыск лиц, которые прибыли из-за границы и не выполняют предписания Роспотребнадзора.В общественных местах правоохранители проводят разъяснительную работу с гражданами, которые не соблюдают режим самоизоляции, введенный ранее для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Особое внимание уделяется находящимся на улицах группам граждан и пожилым людям, сообщает РИА Новости.Полицейские рассказывают россиянам о введенных ограничительных мерах и о порядке их реализации, призывают к сознательному поведению, отмечают, что пренебрежительное отношение к введенным запретам недопустимо и опасно, предлагают гражданам вернуться домой.