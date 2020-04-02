1 апреля 2020 года Первому каналу исполняется 25 лет. Ровно четверть века назад он начал свое вещание под названием Общественное российское телевидение, а новое наименование появилось в 2002 году. Все эти годы главные передачи Первого канала неизменно привлекают зрителей - Что? Где? Когда?, КВН, программа Время. С юбилеем Первый канал поздравил Путин, пожелав коллективу здоровья и удачи.

1 апреля 2020 года Первому каналу исполняется 25 лет. Ровно четверть века назад он начал свое вещание под названием Общественное российское телевидение, а новое наименование появилось в 2002 году. Все эти годы главные передачи Первого канала неизменно привлекают зрителей — "Что? Где? Когда?", "КВН", программа "Время". С юбилеем Первый канал поздравил президент Владимир Путин, пожелав коллективу здоровья и удачи. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям.Четверть века в эфире — дата не просто юбилейная. Невероятный по насыщенности событий отрезок времени, сопоставимый с бурной историей новой России, собственно, и стал историей Первого канала, явления в широком смысле не только телевизионного, но и общественно-национального."За эти четверть века Первый канал смог оказать влияние на страну. И смыслово, и стилистически с точки зрения не только телевизионных и кинематографических форматов. Мне кажется, Первому каналу за 25 лет удалось улучшить свою страну", — подчеркивает гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Каждый день огромная команда людей создает здесь десятки программ, которые смотрят не только в России. Нестандартные идеи, передовые технология."Я в новости верю. Здесь крутая команда, которая умеет их делать, которая умеет нарывать что-то интересное и находить новый ракурс. ля тех, кто работает в новостях, телевидение — жизнь и судьба. И с этим уже ничего не сделать", — констатирует заместитель генерального директора, директор дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.У телекомпании, конечно, свой особый почерк и узнаваемый стиль. Ее новостные, развлекательные, аналитические проекты во многом определяют информационную повестку России. Они формируют вкусы и предпочтения разных поколений."Это фабрика. 30 приблизительно эфиров в сутки. 24 часа. 7 дней в неделю. Самый большой ньюсрум в Европе. Самая технологическая студия, по крайней мере, в стране. Роботизированные краны, "пауки". Мы можем размещать виртуальные объекты в реальном времени здесь и сейчас", — подчеркивает главный режиссер дирекции информационных программ Первого канала Андрей Кравченко.В эти непростые дни режиссеры, редакторы, корреспонденты Первого канала на своем посту. Потребность во взвешенной и объективной информации в такое время приобретает особую ценность."Даже сейчас в этой истории с коноравирусом COVID-19 мы большей частью находимся на работе. Снимать нужно сюжеты. То, что происходит в Москве и других городах. И дома меня реже видят, чем на работе. Сегодня я закончил работать в пять утра. И уже снова на работе", — признается в собственном трудоголизме комментатор Первого канала Антон Верницкий.Меры безопасности в телекомпании, впрочем, повышенные. Руки тщательно дезинфицируют.- Главное — безопасность коллег и родных.А на входе чувствительность тепловизоров усилена сознательностью самих телевизионщиков.- Руки мыл?- Мыл.Строго говоря, находиться на переднем крае информационной работы при любой внешней турбулентности для Первого канала — состояние привычное."Стараемся панику не разводить внутри коллектива. Это точно. Работаем спокойно. Тем более, что мы имеем доступ к информации и понимаем каким образом вести себя в этой сложной ситуации", — добавляет шеф-редактор вечерних новостей Первого канала Ольга Мошканова.За минувшие годы вместе с телекомпанией выросла огромная аудитория зрителей. В команде Первого канала — опытные профессионалы и молодые энтузиасты, исповедующие свои понятные и важные принципы: счастье оставаться в профессии и каждый день выходить в эфир.