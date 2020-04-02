Производственный сектор США сократился в марте, и активность в промышленности достигла самого низкого уровня с 2009 года, поскольку пандемия коронавируса вызвала массовый дефицит, как показали данные опроса, передает Reuters.

Производственный сектор США сократился в марте, и активность в промышленности достигла самого низкого уровня с 2009 года, поскольку пандемия коронавируса вызвала массовый дефицит, как показали данные опроса, передает Reuters.Компания IHS Markit сообщила, что окончательный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США упал до 48,5 пункта в марте — самого низкого значения с августа 2009 года.По сравнению с предварительным показателем прошлой недели данные были пересмотрены в сторону с 49,2 пункта и ниже чем 50,7 пункта в феврале. Такое сокращение связано с широко распространенным дефицитом поставок из-за пандемии коронавируса.В Соединенных Штатах зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, которым были инфицированы 163 тысячи человек. По данным Reuters, по меньшей мере 3017 человек в США умерли от этой болезни.Показатель PMI ниже 50 указывает на сокращение активности в производственном секторе, на который приходится 11% производства США. Показатель новых заказов американских фабрик упал в марте до самого низкого уровня с августа 2009 года.Производители также сократили численность своей рабочей силы самыми быстрыми темпами с октября 2009 года и сообщили о необходимости снижения производительности. Опрос показал, что это отражается в сильном сокращении количества незавершенных работ.