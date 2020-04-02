На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в мире растут продажи алкоголя. И некоторые страны вводят сухой закон.

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в мире растут продажи алкоголя. И некоторые страны вводят "сухой закон".Эти кадры облетели все британские СМИ: разбитый продуктовый магазин на юге Лондона. Во время эпидемии ограбили супермаркет и вынесли оттуда алкоголь.Многие британцы, заскучав во время самоизоляции, начали сметать алкоголь с полок магазинов. Продажи только за март выросли на 22 процента. А британские таблоиды начали писать о том, что горячительные напитки могут помочь выработать иммунитет и снизить риск заболевания COVID-19.На этом фоне изданию Independent даже пришлось выпускать материал с подробным разъяснением от Всемирной организации здравоохранения: алкоголь — не панацея."Алкоголь не поможет защититься от коронавируса, — уверяет Айша Малик, сотрудник европейского департамента ВОЗ по вопросам психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами. — Он не снизит уровень вашего стресса. Это путь в никуда. Обращение к алкоголю может лишь ухудшить психологическое состояние изолированного".Продажи алкоголя выросли и в других европейских странах. Так, в австрийской федеральной земле Форарльберг из шнапса решили делать дезинфицирующее средство. Местные жители покупают алкоголь, а потом сдают его на переработку после призывов футбольного клуба. "Начало было положено невероятно удачное, — комментирует директор футбольного клуба Винцент Баур. — Как только мы разместили объявления в газетах и на Facebook, телефон начал звонить каждые пять минут! Нас пригласили в сотню домов по всему городу. Мы такого даже не ожидали".Тем временем, китайский South China Morning Post выпустил заметку со своим видением на того, как алкоголь влияет на COVID-19. По мнению авторов материала, именно этот вид коронавируса наиболее чувствителен к горячительным напиткам.А вот французы, которые в принципе не представляют своей вечерней трапезы без бокала красного сухого, решили пойти по другому пути. В департаменте Эна полностью запретили продажу горячительных напитков. Власти опасаются, что из-за алкоголя и самоизоляции может вырасти число случаев домашнего насилия.К схожим мерам решили прибегнуть и на всей территории Грузии. Теперь купить вино люди смогут лишь в крупных супермаркетах, а вот специализированные магазины будут закрыты.Ограничили продажу алкоголя и в некоторых регионах России. Это Башкирия, Хакасия, Карелия и Якутия. Теперь купить эту продукцию можно лишь в строго определенные часы. Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов поясняет, что это сделано для того, чтобы в магазинах было минимальное количество покупателей. Очень много людей идут покупать именно алкоголь необходимо снизить поток.В Якутске и вовсе ввели запрет на всю продажу горячительных напитков. Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, что одной из причин этого стал рост пьяной преступности. Ограничения в четырех муниципальных образованиях введены ради безопасности людей.В Москве с начала самоизоляции продажи алкоголя выросли на 148 процентов. Наркологи говорят, что бокал сухого вина действительно может помочь бороться со стрессом. Но спиртное можно употреблять только в очень в умеренном количестве."На время вино расслабляет кору головного мозга, и поступление этанола в количестве 15-20 граммов снижает активность головного мозга. И меняется восприятие, — говорит Артур Гараганов, клинический психолог. — Но это лишь временный эффект, поскольку временно перестает вырабатываться гормон стресса".А вот обеззаразить организм крепким напитком не получится. Дело в том, что концентрация алкоголя в кишечнике и желудке недостаточна для уничтожения вредных микроорганизмов.Медики советуют правильно питаться во время эпидемии: ввести в рацион больше свежих овощей, фруктов и воды. Однако алкоголь лучше использовать лишь в качестве наружного антисептика.