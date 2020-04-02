Лидер демократов в президентской гонке в США Джо Байден увеличил свое лидерство перед действующим президентом Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей, передает Reuters.

Лидер демократов в президентской гонке в США Джо Байден увеличил свое лидерство перед действующим президентом Дональдом Трампом среди зарегистрированных избирателей, передает Reuters.Бывший вице-президент США укрепил свои позиции даже несмотря на то, что вспышка коронавируса в мире почти остановила американскую предвыборную кампанию, согласно опросу Reuters/Ipsos.Опрос, проведенный 30 и 31 марта среди более чем 1100 взрослых американцев, показал, что 46% зарегистрированных избирателей заявили, что поддержат Байдена, если он будет баллотироваться на пост вместе с Трампом на выборах 3 ноября, а 40% заявили, что проголосуют за Трампа.Это преимущество в 6 процентных пунктов оказалось выше, чем лидерство Байдена в 1 очко, зафиксированное в аналогичном опросе, который проводился с 6 по 9 марта.Результат опроса предполагает, что Байден не пострадал в политическом плане из-за меньшей публичности, в то время как действующий президент-республиканец вынужден часто выступать на публике и демонстрировать реакцию на пандемию коронавируса, в результате которой в США заболели более 184 тысячи человек, тогда как жертвами стали уже более 3700 человек.Байдену, который сейчас не занимает никакого официального поста в США, пришлось нелегко оставаться на виду, поскольку коронавирус вынудил миллионы американцев не выходить из дома.В то время как Трамп проводил ежедневные телевизионные брифинги по поводу пандемии, Байдену пришлось закрыть сбор средств и другие предвыборные мероприятия, а представители избирательных комиссий во многих штатах отложили свои конкурсы для кандидатов.Тем не менее опрос показал, что число людей, которые одобряют Трампа в целом, а также тех, кому нравится то, как он справляется с реакцией на вспышку коронавируса в США, почти не изменилось за последние несколько недель. Около 44% опрошенных заявили, что одобряют действия Трампа, а 48% опрошенных понравилось, как президент отреагировал на вспышку коронавируса.Опрос показал, что коронавирус сотряс всю страну, причем 89% сказали, что они "очень" или "в некоторой степени" обеспокоены новым респираторным заболеванием.26% взрослых в Соединенных Штатах заявили, что потеряли работу или были уволены из-за того, что магазины закрылись, а работодатели были вынуждены снизить количество персонала, поскольку чиновники здравоохранения порекомендовали американцам оставаться дома.