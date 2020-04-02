В Башкирии подростков разыскивают за ДТП на угнанной машине, передает ГТРК Башкортостан со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, накануне, 31 марта, школьники совершили угон автомобиля ВАЗ-2110.

В Башкирии подростков разыскивают за ДТП на угнанной машине, передает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, накануне, 31 марта школьники совершили угон автомобиля "ВАЗ-2110". Ребята решили покататься по городу.В результате угнанную "десятку" обнаружили на улице Российской, когда она врезалась в припаркованные машины. Как сообщили очевидцы, в легковушке были подростки. До приезда полицейских они успели убежать с места аварии.Теперь малолетних преступников разыскивает полиция. По факту правонарушений возбуждено уголовное дело. Ведется розыск преступников.