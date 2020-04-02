Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов.

Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов.Об этом общественность проинформировал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramДорогие друзья! Я подписал ряд указов, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, а также недопущения распространения инфекционного заболевания на территории Чеченской Республики. ⠀ ⠀ Среди них указ о первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска. Создан антикризисный штаб. Ему поручено разработать и реализовать первоочередные меры поддержки предпринимателей, определить перечень отраслей экономики и субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в зоне риска, мониторить цены... Руководителем штаба назначил Председателя Правительства ЧР Муслима Хучиева @khuchiev_mm. ⠀ Мной также определены неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ЧР. Согласно им граждане, прибывающие в ЧР из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны сообщить о своём месте и датах пребывания на горячую линию Минздрава ЧР @minzdrav_95 и Управления Роспотребнадзора @rospotrebnadzor_chr. Они обязаны соблюдать постановления о нахождении в режиме самоизоляции. Как я уже сообщал, в ЧР временно прекращаются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также приостановлено оказание услуг в кинотеатрах и других учреждениях. ⠀ Напоминаю, все работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с отстранением их от работы при повышенной температуре. Гражданам также рекомендовано ограничить поездки по территории республики и за её пределы, а также соблюдать режим самоизоляции. Уверен, соблюдение всех этих временных и вынужденных мер позволит нам справиться с болезнью. #Кадыров #Россия #ЧР #КоронавирусПубликация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 31 Мар 2020 в 7:43 PDTПо его словам, въезд и выезд будет разрешен только для продовольственных и санитарных целей.Кадыров подчеркнул, что тем, кто должен перемещаться по долгу службы, выдадут специальные пропуска.Он предупредил, что те, кто хотят выехать или напротив, вернуться в Чечню, должны это сделать до 5 апреля, власти окажут им содействие.Кадыров сообщил, что поскольку речь идет о безопасности его земляков, он обязан принимать решительные меры.С 28 марта власти региона ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни, а также ввели ограничения на передвижения внутри республики.Ограничительные меры, принятые европейскими странами в связи с пандемией COVID-19, уже спасли от 21 до 120 тысяч жизней. Такой вывод сделан в докладе, подготовленном сотрудниками нескольких исследовательских организаций.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 882 тысяч, более 185 тысяч выздоровели, более 44 тысяч скончались.В России зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 за последние сутки, 190 человек выздоровело, 24 умерли.