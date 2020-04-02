Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов.
Наземное и воздушное сообщение с Чечней после 5 апреля будет полностью закрыто из-за коронавируса, в республике будут начаты мероприятия по санитарной очистке районов.
Об этом общественность проинформировал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram.
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Дорогие друзья! Я подписал ряд указов, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии, а также недопущения распространения инфекционного заболевания на территории Чеченской Республики. ⠀ ⠀ Среди них указ о первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска. Создан антикризисный штаб. Ему поручено разработать и реализовать первоочередные меры поддержки предпринимателей, определить перечень отраслей экономики и субъектов малого и среднего бизнеса, оказавшихся в зоне риска, мониторить цены... Руководителем штаба назначил Председателя Правительства ЧР Муслима Хучиева @khuchiev_mm. ⠀ Мной также определены неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории ЧР. Согласно им граждане, прибывающие в ЧР из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны сообщить о своём месте и датах пребывания на горячую линию Минздрава ЧР @minzdrav_95 и Управления Роспотребнадзора @rospotrebnadzor_chr. Они обязаны соблюдать постановления о нахождении в режиме самоизоляции. Как я уже сообщал, в ЧР временно прекращаются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также приостановлено оказание услуг в кинотеатрах и других учреждениях. ⠀ Напоминаю, все работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с отстранением их от работы при повышенной температуре. Гражданам также рекомендовано ограничить поездки по территории республики и за её пределы, а также соблюдать режим самоизоляции. Уверен, соблюдение всех этих временных и вынужденных мер позволит нам справиться с болезнью. #Кадыров #Россия #ЧР #Коронавирус
Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95) 31 Мар 2020 в 7:43 PDT
По его словам, въезд и выезд будет разрешен только для продовольственных и санитарных целей.
Кадыров подчеркнул, что тем, кто должен перемещаться по долгу службы, выдадут специальные пропуска.
Он предупредил, что те, кто хотят выехать или напротив, вернуться в Чечню, должны это сделать до 5 апреля, власти окажут им содействие.
Кадыров сообщил, что поскольку речь идет о безопасности его земляков, он обязан принимать решительные меры.
С 28 марта власти региона ужесточили карантинные меры, ограничив движение через административные границы Чечни, а также ввели ограничения на передвижения внутри республики.
Ограничительные меры, принятые европейскими странами в связи с пандемией COVID-19, уже спасли от 21 до 120 тысяч жизней. Такой вывод сделан в докладе, подготовленном сотрудниками нескольких исследовательских организаций.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 882 тысяч, более 185 тысяч выздоровели, более 44 тысяч скончались.
В России зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 за последние сутки, 190 человек выздоровело, 24 умерли.