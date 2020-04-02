Черноморский флот готов предоставить дополнительные места для больных коронавирусом в своих медучреждениях. Речь идет о 60 койках — их подготовят на случай вспышки коронавирусной инфекции, сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Черноморский флот готов предоставить дополнительные места для больных коронавирусом в своих медучреждениях. Речь идет о 60 койках — их подготовят на случай вспышки коронавирусной инфекции, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".На данный момент в Севастополе готово 500 реанимационных коек с подачей кислорода — в 1,5 раза больше нормы. Также в медучреждениях находится 51 аппарат искусственной вентиляции легких, и на днях закупят дополнительную партию, уточняет РИА "Новости Крым"Как сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, в медицинских учреждениях города 202 койки будут оснащены кислородом. Помимо основного резерва при необходимости есть возможность развернуть еще 200 коек. И — на крайний случай — помощь окажет Черноморский флот, предоставив дополнительные 60 коек, пояснил Михаил Развожаев.