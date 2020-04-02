День птиц отмечается сегодня во всем мире, в России - с 1927 года. Сейчас пернатым обитателям парков и скверов нелегко, ведь у нас в стране введен режим самоизоляции, и гуляющих стало намного меньше, передает ГТРК Тверь.

День птиц отмечается сегодня во всем мире, в России — с 1927 года. Сейчас пернатым обитателям парков и скверов нелегко, ведь у нас в стране введен режим самоизоляциииз-за распространения коронавируса, и гуляющих стало намного меньше, передает ГТРК "Тверь".Орнитологи советуют: помочь птичкам можно, не выходя из дома. Например, соорудив скворечники прямо на балконах или у окон. Кстати, как напоминают специалисты, не каждая пища подходит для пернатых. Например, перловая, пшеничная или овсяная крупа подходят. А вот насыпать пшено — не рекомендуется. Одним из лучших вариантов является комбикорм для сельскохозяйственных птиц.Прекрасная традиция, которая есть в нашей стране, — выбирать одного из представителей пернатых символом года. 2020-й объявлен годом журавлей. По мнению специалистов, пришло время обратить особое внимание на сохранение редких птиц, оберегать места, где они обитают.