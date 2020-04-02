Я не знаю, что такое амбула, почему в конце истории надо писать: ""Я плакал"" непременно с мягким знаком и откуда берется ""Занавес""
в конце многих историй. Видимо, это стереотип.
Моя история тоже о стереротипах и о борьбе с
ними. Когда вам показывают фотографии, на которых отчетливо просматривается
новогодняя елка, хозяин обязательно добавит, что на фото празднование Нового Года, а фото с женихом и невестой прокомментирует словами: ""А
это мы на свадьбе"" и т.п.
Когда человек возвращается с рыбалки, то, как правило, это очевидно. Но тем не менее, все встречающие рыбака, как правило, задают вопрос:
""На рыбалке был?""
Однажды мне довелось быть свидетелем замечательного ответа на этот банальный
вопрос:
- Что, с рыбалки?
- Нет, ходил налимов спасать!
- Как
еще анекдот!