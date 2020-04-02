02.04.2020

2020-04-02 13:25:07

Департамент здравоохранения предоставил данные по коронавирусу на 2 апреля

По состоянию на 11.00 2 апреля во Владимирской области подтверждено 3 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 30 марта подтверждено 2 случая, 1 апреля – 1 случай. Такие данные приведены на официальном сайте Роспотребнадзора.

В период с 20 марта осмотрено 5767 человек, проведено 1513 исследований на Covid-19 в лабораториях регионального управления Роспотребнадзора, Областной клинической больницы, Городской больницы №6 г. Владимира и Муромского кожно-венерологического диспансера.

Число обращений пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций за прошедшие сутки – 1197 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 31.

В региональной системе здравоохранения подготовлено 219 мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В начале апреля, после открытия инфекционных госпиталей в Областной клинической больнице и Городской больнице №6 г. Владимира, это число составит более 500. В случае необходимости данный показатель будет увеличен.

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы заболели или почувствовали себя плохо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем) воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по лечению и профилактике коронавируса Сovid-19 8 (800) 2000-112, «горячая линия» Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.