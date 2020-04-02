Испытания вакцины от коронавируса COVID-19 в России начнутся в конце июня. 60 добровольцев, которые проверят её действие на себе, уже отобраны. Информация об этом прозвучала 1 апреля на совещании, которое в режиме видеоконференции президент Владимир Путин провел с членами правительства. Уже вступили в силу меры социальной поддержки, предложенные президентом.

Испытания вакцины от коронавируса COVID-19 в России начнутся в конце июня. 60 добровольцев, которые проверят её действие на себе, уже отобраны. Информация об этом прозвучала 1 апреля на совещании, которое в режиме видеоконференции президент Владимир Путин провел с членами правительства. Уже вступили в силу меры социальной поддержки, предложенные президентом. Один из главных вопросов сейчас: как подготовить экономику к жизни после победы над инфекцией?Президент и правительство соблюдают собственные рекомендации: регулярные встречи теперь только по видеосвязи, каждый участник — в своем кабинете. Перед Путиным на столе — антисептик, которым врачи рекомендуют периодически протирать руки."Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует. Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка. Уверен, что удаленный режим, способ работы, на качестве нашей с вами совместной деятельности не отразится", — выступил со вступительным словом Путин.Премьер-министр отчитывается: предложенные президентом меры социальной поддержки населения оперативно приняты парламентом, и люди уже могут ими воспользоваться: получить повышенное пособие по безработице, увеличенные выплаты по больничному листу или на детей до трех лет. Бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы и налоговые льготы. Но стоит задуматься и о том, как оздоровить экономику, когда коронавирус будет побежден."Я тут встречался с предпринимателями, многие озабочены, как бы через полгода все не обвалилось, когда кредиты придется выплачивать", — задал тему обсуждения глава российского государства."Мы думаем над этим", — заверил президента глава правительства Михаил Мишустин.В качестве дополнительного источника средств предлагается использовать новый налог — 15 процентов — на деньги, которые из России выводятся в офшоры. Об этом нужно отдельно договориться со всеми странами, где такие оффшорные зоны существуют."Отправили документы на Кипр. И остальным отправим", — пообещал президенту премьер-министр.По сравнению со многими западными державами в России ситуация далека от критической. Вероятно, поэтому многие россияне сейчас спешат вернуться из-за рубежа."У нас прилетело 825 тысяч человек, — подсмотрел в бумажку Путин. — Еще 20 тысяч человек — стремятся, потому что за рубежом не могут получить медицинскую помощь".Заместитель председателя правительства, председатель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на российской территории Татьяна Голикова напомнила, что сейчас в аэропортах действую ограничения. В Москве, например, аэропорт может принять не более 500 человек в сутки, а в регионах – до 200 пассажиров.Ограничения, действительно, работают. Пусть ситуация в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии и республике Коми до сих пор сложная, но в целом по стране объявленные президентом внеочередные выходные на эпидемиологической обстановке сказались благоприятно."Оценивая первые три дня, можно сказать, что меры работают на сокращение числа заболевших, — констатировала Татьяна Голикова. – Но этого мало. Срок должен быть кратен 14 дням. Но региональные власти должны найти компромисс между ограничительными мерами и экономикой, чтобы не допустить серьезного снижения показателей".Сознательная самоизоляция — лучшая преграда на пути вируса. Она снижает количество новых заболевших, уменьшает нагрузку на больницы, хотя в стране подготовлено уже 94 тысячи коек, а ученым позволяет приблизить производство вакцины. Исследования в этом направлении идут весьма успешно."Ученые взяли пробы у 200 человек на антитела, и выяснилось, что 11 из переболевших, которым диагноз "коронавирус" не ставился, их уже имеют. К 10 апреля "Вектор" будет уже патентовать препараты из крови этих стойких людей", — рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.Также Татьяна Голикова сообщила, что до 22 июня 2020 года завершатся доклинические испытания вакцины, а уже через неделю после этого начнутся испытания на добровольцах. Для этого уже набрали шестьдесят человек.