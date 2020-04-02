Для передвижений по Саратову и области со 2 апреля понадобится специальный пропуск. Об этом со ссылкой Комсомольская правду сообщает ГТРК Саратов. Постановление о введении пропускной системы было опубликовано накануне вечером.

Для передвижения по Саратову и области со 2 апреля понадобится специальный пропуск. Об этом со ссылкой на "Комсомольская правду" сообщает ГТРК "Саратов". Постановление о введении пропускной системы было опубликовано накануне вечером.Специальное разрешение понадобится тем, кто едет на работу или с нее — в случае, если учреждение имеет право сейчас работать. Каждому работодателю нужно заполнить форму, в которой будут паспортные данные сотрудников — на каждого работника свой бланк. Эти бланки должны заверить печатью в любой властной структуре — городской или районной администрации, министерстве или комитете. Причем сделать это нужно сегодня — ограничения вводятся с завтрашнего дня.Не понадобится разрешение на передвижение тем, кто едет либо идет в ближайший магазин, аптеку или медучреждение, выносит мусор или просто вышел во двор собственного дома.Сейчас закрыты все объекты социально-бытовых услуг, приостановлена работа мест массового отдыха, в том числе городской парк, Набережная Космонавтов, Парк Победы, Липки. Как напоминает ГУ МВД по Саратовской области, соблюдение режима самоизоляции — самое главное правило, нарушать которое не следует. По городу курсируют полицейские машины с громкоговорителями. Сотрудники полиции призывают граждан оставаться дома. Также работают пешие патрули.За сутки в области официально зарегистрировано еще 11 подтвежденных случаев заражения коронавирусом, уточнил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Он провел онлайн-брифинг о ситуации в регионе. На данный момент область стала пятой в стране по динамике прироста заболевших. Всего в регионе сейчас 15 случаев заболевания, причем одну выздоровевшую пациентку с коронавирусной инфекцией 30 марта выписали домой. Шестеро больных — вернулись из-за границы, пятеро — близко контактировали с ранее заболевшими.