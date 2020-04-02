Продолжающееся распространение коронавируса окажет значительное негативное влияние на мировой рынок полупроводниковой продукции и все компании, работающие в этом секторе. Но есть одна компания, которая демонстрирует обратную динамику, - это Nvidia.

Продолжающееся распространение коронавируса окажет значительное негативное влияние на мировой рынок полупроводниковой продукции и все компании, работающие в этом секторе. Но есть одна компания, которая демонстрирует обратную динамику, — это Nvidia.Хотя Nvidia также не застрахована от проблем (в прошлом месяце компания сократила свой прогноз по доходам за I квартал на $100 миллионов из-за коронавируса), однако аналитики вместо этого сосредоточились на ее балансе, потоке наличности и категориях продукции, которые, как ожидается, сохранят сильные позиции в нынешних условиях.Ранее в этом месяце аналитики Morgan Stanley отмечали, что Nvidia — компания с большой капитализацией, "обладающая лучшими шансами для работы в жестких условиях", и выделили бизнес дата-центров в качестве драйвера.На прошлой неделе аналитики Needham повысили рейтинг акций Nvidia с "держать" до "покупать", объяснив такое решение потенциально растущим спросом на графические процессоры, используемые в медицинских целях, в том числе для развития искусственного интеллекта в борьбе с пандемией коронавируса.По словам эксперта, инвесторы должны ориентироваться на компании с "превосходными балансовыми счетами и устойчивым свободным денежным потоком" во время макроэкономической неопределенности.По словам аналитиков Needham, объем чистых денежных средств Nvidia составляет порядка $8,9 миллиарда.В этом году акции Nvidia выросли примерно на 14%, войдя в топ-10 S&P 500. В феврале котировки Nvidia достигали нескольких максимумов, прежде чем начать снижение на фоне пандемии. До этого акции дорожали после получения компанией прибыли и выручки выше ожиданий рынка. Между тем, индекс PHLX Semiconductor Sector снизился более чем на 16%, что свидетельствует о его самом большом ежеквартальном убытке с 2011 года.Во вторник финансовая группа Susquehanna Financial Group повысила целевой показатель акций Nvidia до $330 за ценную бумагу, написав, что "спрос со стороны предприятий остается высоким, а ограничения предложения (в основном) были смягчены", в то время как тенденция к дистанционной работе "помогает общему спросу" на чипы для облачных вычислений.Фирма подтвердила свой положительный прогноз по акциям, но предупредила, что Nvidia находится в "режиме ожидания" в отношении сроков запуска 7-нм продуктов в связи со вспышкой эпидемии.В финотчете Nvidia по результатам I квартала, который ожидается в середине мая, Уолл-стрит прогнозирует скорректированную прибыль в размере $1,65 на акцию с выручкой почти в $3 миллиардов. Прогноз прибыли вырос на 8,5% за последние три месяца, в то время как прогноз доходов — на 5,2%, согласно данным, собранным Bloomberg.Компания International Data Corporation (IDC) прогнозирует, что последствия влияния вспышки коронавируса на мировой рынок полупроводниковой продукции могут наблюдаться в течение всего 2020 года.Эксперты предполагают, что объем рынка в денежном выражении в текущем году сократится на 12 % или более, а восстановление работы каналов поставок займет от одного до трех месяцев. Ещё один возможный вариант — падение на 3-6%. При этом на восстановление цепочек поставок потребуется от трех до девяти месяцев.При удачном развитии событий отрасль может показать рост на 2-6%, но такой вариант маловероятен. Аналитики IDC считают, что мировой рынок полупроводниковой продукции в текущем году ожидает спад с вероятностью около 80%.