Для того, чтобы не допустить безответственных поступков в Москве, создано специальное приложение Социальный мониторинг. Оно предназначено для тех, кто лечится от коронавируса COVID-19 на дому. По последним данным, сейчас в столице насчитывается около 550 таких пациентов. Cегодня, 1 апреля, Мосгордума приняла поправки о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.

Для того, чтобы не допустить безответственных поступков в Москве, создано специальное приложение "Социальный мониторинг". Оно предназначено для тех, кто лечится от коронавируса COVID-19 на дому. По последним данным, сейчас в столице насчитывается около 550 таких пациентов. Cегодня, 1 апреля, Мосгордума приняла поправки о штрафах для нарушителей режима самоизоляции.Программа "Социальный мониторинг" представляет собой что-то вроде помощника для тех, у кого коронавирус в легкой форме. Болеть им можно дома, но только под контролем. Врачам приложение даст информацию о здоровье, полицейским — о сознательности того, кто лечится вне клиники.От пользователя приложения электронный ассистент попросит адрес, имя и даже фото. Отключить геолокацию нельзя: покинул квартиру — в полиции узнают. Еще, по запросу программы, больному придется регулярно делать селфи, чтобы не было соблазна уйти, оставив мобильник. Если у заболевшего нет телефона, возможности или желания ставить программу, аппарат на время карантина предоставит столичная мэрия."Сейчас пока нет итоговой версии. В приложении, которое было опубликовано с утра, достаточно много уязвимостей. Во-первых, протокол, по которому передавались данные, был не зашифрован. И, самое основное, данные обрабатывались на западном сервере", — рассказал эксперт по информационной безопасности Роман Ромачев.Итоговую версию программы обещают представить в четверг, но для развлечения ее не скачаешь: доступ к ней дадут только тем, кто болеет дома."Это приложение отслеживает геолокацию — это очень важно для соседей, для тех, кто живет в этом доме. Второе, что отслеживается — это биометрические данные человека. Тут не надо ни о чем бояться: это никуда не уходит, кроме как для этого приложения не обрабатывается. Все абсолютно точно защищено", — сообщил руководитель Департамента информационных технологий, министр Правительства Москвы Эдуард Лысенко.Система электронных пропусков разрабатывается и для тех, кто здоров, поскольку весь город на сегодня существует в режиме самоизоляции. Для выхода на улицу, чтобы пойти на работу или в магазин, придется получать разрешение.Точный алгоритм обещают утвердить на днях. Исходя из планов, получить такой пропуск будет не сложнее, чем купить билет в кино — короткая регистрация на сайте мэрии, выбор места назначения, и система выдаст специальный QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефоне. В нем будет зашифрован идентификационный код вашего устройства, пункт, откуда вы уходите, а также пункт назначения. В онлайн-режиме сотрудник ППС может это проверить.Проверка на улице займет пару минут. Полицейский служебным смартфоном просто просканирует код — точно такой же, как, например, на памятниках архитектуры. Его он сверит с базой: действительно ли человек там, куда собирался.Сегодня же Мосгордума приняла закон об административной ответственности для нарушителей режима самоизоляции. Штраф за первое нарушение — 4 тысячи , за повторное — пять. Также грозит пять тысяч штрафа за нарушение с использованием транспортного средства. К тому же машину задержат и отправят на штрафстоянку.