Ущерб европейскому автопрому от пандемии коронавируса продолжает накапливаться на фоне резкого сокращения продаж автомобилей во Франции в марте и изменения прогноза крупнейшего поставщика автозапчастей, передает Bloomberg.

Ущерб европейскому автопрому от пандемии коронавируса продолжает накапливаться на фоне резкого сокращения продаж автомобилей во Франции в марте и изменения прогноза крупнейшего поставщика автозапчастей, передает Bloomberg.Регистрация новых легковых автомобилей во Франции упала на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года согласно заявлению торговой группы CCFA. Кроме того, немецкая компания Continental AG отозвала финансовые рекомендации за год и сообщила, что уже закрыла более 40% своих заводов."Весьма вероятно, что продажи новых легковых и грузовых автомобилей пострадают максимально с 1945 года", — сказал Юрген Пайпер, аналитик Bankhaus Metzler.Автопроизводители от Volkswagen, PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles до Renault закрыли заводы и автосалоны, после того как правительства ввели меры социального дистанцирования для остановки распространения COVID-19.Поскольку люди на основных автомобильных рынках, таких как Франция и Италия, вынуждены работать удаленно, а в странах введены запреты на покупку второстепенных товаров, потребители не могут позволить себе покупку новых автомобилей."Апрель также будет очень трудным, потому что во многих странах сохранятся ограничения на передвижение граждан, — заявил Жак Ашенбройх, генеральный директор французского производителя автомобильных запчастей Valeo. — Мы должны быть готовы к очень, очень трудным следующим нескольким месяцам".В Continental сообщили, что около 30 тысяч сотрудников, или половина местной рабочей силы, зарегистрировались для получения государственной поддержки заработной платы и попали под ограничение рабочего времени.Оценивая свои перспективы, компания проследила за целым рядом европейских компаний, которые заявили, что вспышка почти не позволяет прогнозировать доход.По словам Ашенбройха, Valeo сокращает инвестиции и затраты, а также переводит персонал, в том числе инженеров-разработчиков, на частичную занятость."Большинство наших клиентов замедляют разработку новых автомобилей, поэтому наши команды тоже, — сказал генеральный директор компании. — Поворот (в ситуации) произойдет, может быть, позже в этом месяце, но мы просто этого не знаем".Регистрация новых легковых автомобилей в Швеции в марте снизилась на 8,6%, сообщает отраслевая организация BIL Sweden. Падение не было связано с пандемией, так как машины в основном заказывали несколько месяцев назад."Мы можем ожидать воздействия коронавируса на число новых регистраций в ближайшие месяцы", — сказал Маттиас Бергман, глава BIL Sweden.