Пик распространения коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации еще не пройден. Вспышка инфекции должна завершиться к лету. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.

Пик распространения коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации еще не пройден. Вспышка инфекции должна завершиться к лету. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров."В конце концов кончится к лету", — ответил Никифоров на вопрос журналистов.По мнению инфекциониста, минимум в середине следующей недели Россия дойдет до вершины. Как напомнил Никифоров, коронавирус относится к ОРВИ. Если брать стандарт вспышек ОРВИ, сначала наступает пик, а потом в течение 10-12 недель длится спад.В конце 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире сейчас зарегистрировано 934 825 случаев инфицирования, 47 189 человек скончались. По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России заразились 2777 человек, выздоровели 190, умерли 24 пациента, сообщает ТАСС.