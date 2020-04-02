Главный производственный партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, заверил инвесторов, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения могут быть готовы к осенней презентации.

Главный производственный партнер Apple, компания Foxconn Technology Group, заверил инвесторов, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения (5G) могут быть готовы к осенней презентации, несмотря на глобальные потрясения в связи с пандемией COVID-19.Hon Hai Precision Industry Co., более известная как Foxconn, сообщила инвесторам, что потеряла время из-за карантина и остановок производственных линий во время вспышки коронавируса в Китае. Но с учетом того, что до запуска первых опытных сборочных линий в июне остались месяцы, Foxconn все еще может уложиться в срок, заявил глава отдела по связям с инвесторами Алекс Янг в ходе закрытой телефонной конференции, организованной Goldman Sachs.Foxconn входит в число производителей, борющихся с последствиями вспышки вируса, в результате которой были нарушены цепочки поставок и упал спрос. Компания заявила, что ликвидировала нехватку рабочей силы и теперь вернулась к нормальной сезонной производительности. Но пока неясно, как компания справлялась с этой проблемой в марте, когда карантин, объявленный правительством, привел к беспрецедентным потрясениям в глобальной цепи поставок.В настоящее время к работе вернулись более половины сезонных сотрудников тайваньского вендора. Председатель совета директоров Foxconn Лю Юнг-ваy заявил, что у компании не было больших проблем в цепочке поставок и что Foxconn помогает поставщикам возобновлять работу. Тем не менее Foxconn сообщила, что не может предсказать фактическое влияние вспышки на финансовые результаты за год.Несмотря на то что Foxconn восстановила работу, месячный перерыв поставил под угрозу ранее запланированный график запуска нового iPhone. Представитель тайваньского вендора сообщил, что компаний работает вместе с инженерами Apple в попытке наверстать упущенное время и есть вероятность успеть вовремя. Однако, если в ближайшие несколько недель случится задержка, релиз нового смартфона купертинской компании все же придется отложить.Следующее поколение флагманского устройства Apple вполне может стать одним из самых важных за многие годы. Компании важно выпустить iPhone, который может в полной мере использовать беспроводные сети пятого поколения. Американская компания уже на шаг отстает от Samsung Electronics Co. и Huawei Technologies Co., которые начали продавать устройства с поддержкой 5G в прошлом году.Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на бизнес. В середине февраля купертинская корпорация предупредила, что вспышка COVID-19 отрицательно скажется на выручке компании из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось.Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Аналитики Needham&Company писали, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее. По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находятся три и больше предприятий.Тем не менее Foxconn является лишь одной из составляющих длинной цепочки поставок Apple, пусть и одной из самых важных. Американская компания и ее партнеры тратят месяцы, а то и годы на поиск компонентов по всему миру, и любые сбои в этой сложной сети могут привести к задержкам в релизе будущих устройств. Пробная сборка обычно начинается в начале июня, а после ее завершения в августе начинается массовое производство, сообщил представитель Foxconn.Недавно Foxconn сообщила о самом большом ежемесячном снижении доходов за последние семь лет в феврале. Акции Hon Hai Precision Industry упали более чем на 12% в этом году.