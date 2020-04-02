Выходную неделю после 5 апреля нужно продлить в зависимости от ситуации в регионах, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она приняла участие в видеоконференции совещания президента России Владимира Путина с членами правительства по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Голикова попросила президента продлить меры социального дистанцирования граждан.

Выходную неделю после 5 апреля нужно продлить в зависимости от ситуации в регионах, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она приняла участие в видеоконференции совещания президента России Владимира Путина с членами правительства по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Голикова попросила президента продлить меры социального дистанцирования граждан.По ее словам, три нерабочих дня уже показали, что меры работают на сокращение числа заболевших. Однако региональные власти должны найти компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей, подчеркнула заместитель главы правительства по социальным вопросам.Нерабочая неделя позволяет снизить скорость распространения коронавируса, подтвердила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам период разрыва связей передачи коронавируса должен быть не 9 дней, а чуть больше – 14 дней или кратным ему."9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению вируса", — подчеркнула Анна Попова.Но, по ее мнению, этого недостаточно, таких дней должно было бы быть больше.Анна Попова выступила за продление начатых мероприятий, поскольку эффект от них не является сиюминутным. Определенный результат уже есть, констатировала она. Но очевидным он станет, продолжила главный санврач России, только когда разрыв цепочек будет распределен по времени.Телеканал "Россия 24" транслировал совещание президента с членами правительства в прямом эфире.В России отмечено падение числа новых пациентов с диагностированным коронавирусом. Если 31 марта рост заболевших составлял 500 человек, то 1 апреля уже только 440 новых пациентов.Всего в России заболели 2777 человек. Для 24 пациентов коронавирусная инфекция стала смертельной. 190 человек излечились.После совещания президент России Владимир Путин подписал закон о праве введения режима чрезвычайной ситуации в стране правительством.