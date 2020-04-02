Блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 не планируется - это единое пространство, заборов здесь никто городить не будет. Об этом в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Блокировка Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 не планируется — это единое пространство, заборов здесь никто городить не будет. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Он отметил, что власти Москвы и Подмосковья проводят максимально согласованную политику в нынешней ситуации."Напугали, что будет какая-то блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Планируется, чтобы при передвижениях, если такая мера будет принята, гражданин имел удобную декларацию", — сказал Воробьев.По его словам, после проведения технических и организационных мероприятий уже в ближайшее время передвигаться по Москве можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном столичным правительством.Андрей Воробьев также рассказал, что все указания приходят к ним из федерального центра — эта координация очень важна и полезна. Кроме того, как отметил губернатор, власти соседних регионов также ведут единую согласованную политику, направленную на борьбу с эпидемией.С 29 марта в Подмосковье действует режим самоизоляции. Андрей Воробьев поблагодарил ответственно относящихся к нему граждан и проинформировал, что в настоящее время три пациента с COVID-19 в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии, еще одиннадцать заболевших — на искусственной вентиляции легких.По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, за последние сутки в регионе выявлено 15 новых случаев заражения. Всего зарегистрировано 134 инфицированных, 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.Режим самоизоляции для всех жителей Подмосковья уже действует с 20:00 воскресенья, 29 марта. Запрещено покидать квартиру за исключением обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если вы обязаны ходить на работу), походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор.При выходе на улицу москвичи и жители Подмосковья обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки на такси. Кроме того, будет развернута система, позволяющая контролировать перемещения граждан и соблюдение ими домашнего режима.