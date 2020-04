Apple начала готовиться к анонсу iPhone 9 (SE 2). Показать новинку могут 15 апреля

Компания Apple начала готовиться к анонсу смартфона iPhone 9 (SE 2). Предполагается, что новинку покажут 15 апреля, а в продажу она поступит неделей позже. Об этом сообщил блогер Джон Проссер со ссылкой на источник, который присутствовал на закрытом совещании руководства Apple.Официально фирма Тима Кука не рассылала приглашений, но изначально пресс-конференция ожидалась в конце марта. На ней должны были представить условно "дешевую" модель смартфона - преемницу iPhone SE 2016 года с дизайном от iPhone 8 и начинкой от iPhone 11, 4,7-дюймовым экраном, сканером отпечатков Touch ID и ценником в $399.iPhone 9 update ∎∎∎∎Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates:- Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: were in the middle of a pandemic, and things could change.Fingers crossed ∎∎∎∎ pic.twitter.com/egz8UWXd9F- Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020Однако в середине марта близкий к Apple информатор сообщил, что компания решила отложить презентацию на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса COVID-19. Если теперь мероприятие и состоится, то проведут его, скорее всего, в онлайне, или вовсе ограничатся рассылкой пресс-релиза.Ранее в Apple объявили, что ежегодная конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC), на которую обычно съезжаются тысячи разработчиков, аналитиков и журналистов, в этом году впервые проведут в дистанционном формате. Физическое присутствие может представлять риск для здоровья участников, пояснили в компании. WWDC запланирована на июнь, точные сроки объявят позднее.