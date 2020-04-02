В условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 государственными органами принимаются все меры к ограничению контактов между гражданами, особенно пожилыми и относящимся к особым группам риска. В первую очередь, конечно же, речь идет о добровольной самоизоляции.

В условияхпротиводействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19государственными органами принимаются все меры к ограничению контактов междугражданами, особенно пожилыми и относящимся к особым группам риска. В первуюочередь, конечно же, речь идет о добровольной самоизоляции.Но что делать,если имеется объективная необходимость выйти из дома и на какое-то время оказатьсяв недружелюбной среде? Конечно же, позаботиться о средствах защиты: медицинскихмасках, перчатках, антисептиках, обеззараживателях воздуха, домашних и офисныхаптечках. Но вот тут-то и начинается самое неприятное…Как сообщил руководитель Центраправопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский, вситуации, когда на первое место выходят вопросы соблюдения правил общественнойи личной безопасности и профилактики распространения коронавируса, возникаетогромный риск нарваться на мошенников, активизировавшихся в непростых длябольшинства напуганных граждан условиях.В эфире одного из федеральных каналовХаминский предупредил о необходимости соблюдения ряда обязательных правил,которые не позволят попасться на удочку мошенников и нечистых на руку дельцов.Не покупать товары медицинского назначения по частным объявлениямТакой рекламы сейчас действительно многона Авито, Юле и просто в социальных сетях. Если же внимательно посмотреть напрофили таких лже-продавцов, то станет ясно, что они не имеют никакогоотношения к оптово-розничным организациям по продаже медицинских товаров.Продавец должен влюбом случае иметь лицензию, достоверность которой легко проверяется на сайтахгосударственной системы здравоохранения: "Все товары, от геля до лекарств,должны иметь государственную регистрацию, реквизиты которой указаны на упаковкеили сопроводительной документации", – уточнил правозащитник.Не соглашаться на условия доставки товара "до вашей двери"В противном случае велик риск того, чтотовар вам будет привезен совсем не со склада, который должен отвечатьлицензионным требованиям, а из антисанитарного подвала.С подозрением отнестись к объявлениям, в которых указано, что "средипокупателей этой продукции – крупнейшие государственные больницы и поликлиники".Не верьте! Государственные учрежденияполучают продукцию медицинского назначения или централизовано, или в порядкезаключения государственного контракта. И ни один частник не сможет стать ихпоставщиком априори.Опасайтесь фальсификатовПоддельные средства защиты очень можноочень легко и недорого изготовить. Хаминский сообщил о выявленных общественнымиорганизациями случаях появления на рынке поддельных масок, которые шьются излюбого нетканого материала, в том числе – не способного задержать не то чтовирус, но даже куда более крупных микробов. "При этом специалисты Центраправопорядка в городе Москве и Московской области, например, встречали такиемаски с прикрепленными пластиковыми сетчатыми элементами и названные "многоразовыми",благодаря чему их цена взлетает до тысячи рублей и более", – возмущаетсяобщественный деятель.Гель-антисептик, по его словам,подделывается так же просто: мошенники берут обыкновенную воду, добавляютнемного глицерина, ароматизаторов и спирта "для медицинского запаха", а затемфасуют эту смесь в пластиковую тару, наклеивают цветные стикеры, – и разлетающийсякак горячие пирожки фальсификат готов.Пристальное внимание следует уделить сфере, представляющей повышеннуюопасность для здоровья в случае подделки – лекарственнойСледует помнить, что на сегодняшний деньне существует никаких вакцин или прививок от актуального вида коронавируса – COVID-19.Так что любые попытки продать вам "чудо-таблетки из Кремлевской больницы или секретногоНИИ" можно воспринимать лишь как 100% мошенничество.Так что, никакойсамодеятельности. Если вы почувствовали недомогание или заметили первые симптомыпростуды, следует немедленно обратиться к врачу, вызвав его на дом. И главное,забудьте о самолечении: неправильное применение антибиотиков или даже самоготривиального парацетамола может привести к непоправимым последствиям.Как юрист Хаминский рекомендует в случаевозникновения хотя бы малейших сомнений или вопросов звонить на официальные"горячие линии" Минздрава, Роспотребнадзора и территориальных штабов попротиводействию распространения коронавируса.Со своей стороны можем добавить, что предметыличной гигиены, в первую очередь, мыло – самое простое, близкое по своему видуи качествам к обычному хозяйственному, должны быть всюду и в избытке. А так какприходится постоянно пользоваться им и спиртосодержащими растворами, желательноиметь под рукой и увлажняющие кремы, но наносить их следует уже в безопасномпомещении, поскольку кремы снижают защитные свойства антисептиков.