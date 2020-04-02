В прямом эфире программы 60 минут корреспондент ВГТРК Николай Долгачев спустился в час пик в московскую подземку станции метро Белорусская на кольцевой линии, посмотреть, много ли людей пользуются услугами метрополитена.

В прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Николай Долгачев спустился в час пик в московскую подземку станции метро "Белорусская" на кольцевой линии, посмотреть, много ли людей пользуются услугами метрополитена."До карантинных мер в это время на "Белорусской" не протолкнуться, учитывая, что рядом крупные офисы и центр Москвы. Сейчас мы видим на входе практически пустой вестибюль. Висят информационные стенды, как оградить себя от болезни. В метро очень мало людей. Пассажиры пользуются медицинскими масками. Некоторые вернулись к давно забытым марлевым повязкам, а кто-то использует тканевые, типа балаклавы", — рассказал корреспондент из подземки.По словам Долгачева, москвичи стараются минимизировать контакты, чтобы не заразиться. Люди пользуются метро, но пассажиропоток значительно сократился, в вагоне — по два-три человека. При этом он отметил, что и метро, и пригородные поезда с Белорусского вокзала ходят в обычном режиме.Около касс московского метро и станций Московского центрального кольца, на платформах и в вагонах поездов начали наклеивать красную разметку для соблюдения требуемой дистанции между пассажирами в условиях распространения коронавируса. Пассажирам предлагается соблюдать друг от друга дистанцию в полтора-два метра.Вместе с тем пассажиропоток в петербургском метро упал на 80%. В связи с этим было принято решение об изменении режим работы метрополитена. Теперь он будет закрываться ровно в 22 часа. Кроме того, закрываются на вход и выход вестибюли дублирующих станций, сообщила в эфире "60 минут" корреспондент ВГТРК в Северной столице Салима Зариф."С одной стороны, это понятно – людей стало меньше и число сотрудников метрополитена сократилось. Но, с другой стороны, получается, что люди кучкуются в одном вестибюле. Самое главное, чтобы это не повлияло на статистку (заболеваемости)", — считает питерская журналистка.Она подчеркнула, что статистика заболеваемости в Петербурге, как и в Москве, 1 апреля пошла на спад: против вчерашних 48 случаев зафиксировано 27 заразившихся коронавирусом плюс 6 заболевших в Ленинградской области.Также Салима Зариф рассказа о "совершенно дикой истории", произошедшей в Ленинградской области. Утром 1 апреля в городе Луге с помощью сотрудников Центра "Э" (управление по противодействию экстремизму МВД России) была задержана гражданка Украины, сбежавшая с подтвержденным диагнозом "коронавирус" из Петербурга. Девушку и всех, кто находился в такси во время задержания, поместили в Боткинскую больницу.Помимо этого, корреспондент обратила внимание на кадры, которые сегодня были опубликованы в Сети, свидетельствующие о грубом нарушении карантина в Санкт-Петербурге. На них можно увидеть огромную толпу трудовых мигрантов, стоящую у центра единой обработки документов в надежде на продление срока пребывания в России."С этим, конечно, нужно что-то делать", — прокомментировала журналист.За последние сутки в России отмечено 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах (наибольшее число в Москве – 267). Общее количество заболевших в РФ составляет 2777 человек, 190 человек вылечились, 24 скончались.