На данный момент в мире выявлено более 820 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения. Исходя из статистики, в скором времени данная цифра может приблизиться к отметке в миллион.

На данный момент в мире выявлено более 820 тысяч случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения. Исходя из статистики, в скором времени данная цифра может приблизиться к отметке в миллион.Точное количество заболевших — 827 419 человек. Летальных случаев — 40 777. Больше всего заболеваний по-прежнему в европейском регионе — почти 500 тысяч.По количеству заразившихся коронавирусом лидирует США. Там с болезнью столкнулись более двухсот тысяч человек. Количество летальных исходов — 4,5 тысячи.Эпицентром вспышки коронавируса в США стал Нью-Йорк — свыше 83 тысяч случаев. По подсчетам Университета Джонса Хопкина, на 100 тысяч жителей штата приходится 430 заразившихся.Ранее в Нью-Йорке приземлился самолет ВКС России с гуманитарным грузом, в числе которого медицинское оборудование и средства защиты. Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс рассказала, что техника будет введена в строй немедленно после одобрения управлением по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны, сообщает РИА Новости.