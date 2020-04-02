В следующем сезон команда британская команда Aston Martin будет снова выступать в Формуле-1. В последний раз Aston Martin принимала участие в сезоне 1960 года.

В следующем сезон команда британская команда Aston Martin будет снова выступать в "Формуле-1". В последний раз Aston Martin принимала участие в сезоне 1960 года.Aston Martin заменит в списке участников Racing Point. Владелец Racing Point канадский бизнесмен Лоренс Стролл заключил соглашение с компанией Aston Martin. Команда продолжит базироваться в британском Сильверстоуне, но при этом сменит название. Гонщиками останутся мексиканец Серхио Перес и сын владельца Лэнс Стролл.Racing Point в прошлом сезоне заменила Force India и заняла седьмое место в Кубке конструкторов. Перес и Стролл набрали 73 очка. Aston Martin выступала в "Ф-1" в сезонах 1959 и 1960 годов.