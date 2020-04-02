В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.Вчера, 31 марта, Совет Федерации одобрил наделение правительства дополнительными полномочиями, которые позволяют ему вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории России или на отдельной ее части.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире насчитывается более 885 тысяч человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. В России зарегистрировано 2777 носителей инфекции. Выздоровели 190, умерли 24 пациента.