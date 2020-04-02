Крупнейшие в мире нефтегазовые компании сокращают расходы в этом году на фоне падения цен на нефть, вызванного снижением спроса из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между ведущими экспортерами - Саудовской Аравией и Россией, передает Reuters.

Крупнейшие в мире нефтегазовые компании сокращают расходы в этом году на фоне падения цен на нефть, вызванного снижением спроса из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между ведущими экспортерами — Саудовской Аравией и Россией, передает Reuters.Сокращения, уже объявленные восемью крупными нефтяными компаниями, включая Saudi Aramco и Royal Dutch Shell, в совокупности составят $28 миллиардjd, что на 20% меньше, чем их первоначальные планы расходов в $142 миллиарда.BP сократила свой план расходов на 2020 год на 25% и сократит добычу в своем сланцевом нефтегазовом бизнесе в США, сообщила компания.Exxon Mobil Corp заявила, что сократит капитальные затраты, но пока в компании не привели конкретных цифр.Бразильская нефтяная компания Petrobras заявила, что она приостанавливает краткосрочное производство, откладывает выплату дивидендов и урезает свой инвестиционный план на 2020 год, в том числе меры, направленные на снижение затрат в связи с пандемией коронавируса.Цены на нефть в мире с начала года упали на 65% до $25 за баррель.Инвесторы говорят, что если нынешний кризис затянется, объявленные крупными нефтяными компаниями сокращения расходов могут оказаться недостаточными, чтобы позволить им сохранить дивиденды без увеличения и так высокого уровня задолженности.Совокупный долг Chevron, Total, BP, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell на конец 2019 года составлял $231 миллиард, что немного меньше чем $235 миллиардов в 2016 году, когда цены на нефть также упали ниже $30 за баррель.