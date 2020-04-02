Со 2 по 14 апреля Крым приостановил движение электричек по маршруту Керчь-Анапа-Керчь. Также до 14 апреля приостановлены междугородние и международные автобусные и троллейбусные пассажирские перевозки.

Со 2 по 14 апреля Крым приостановил движение электричек по маршруту "Керчь-Анапа-Керчь". Также до 14 апреля приостановлены междугородние и международные автобусные и троллейбусные пассажирские перевозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы республики о введении на полуострове режима повышенной готовности.На тот же срок остановлены морские пассажирские перевозки и ограничены движения маломерных судов, за исключением судов, предназначенных для государственных и муниципальных нужд.В Крыму зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Севастополе — пять случаев. В городе с 1 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. В Крыму он начал действовать со 2 апреля.